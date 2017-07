Blaise Pascal

L’acte même de béatification interroge. Par ailleurs, Pascal n’appartient pas uniquement aux chrétiens mais au patrimoine de l’humanité. Mais c’est un chrétien tout à fait remarquable dans le sens où c’est un fin connaisseur des textes bibliques, très marqué par l’enseignement de la Bible. C’est un chrétien qui s’inscrit dans cette veine intellectuelle qui recherche le sens de l’Évangile dans les textes et non dans le dogme. Pascal avait aussi un intérêt pour la traduction de la Bible, ayant participé à celle de Louis-Isaac Lemaistre de Sacy. Il porte l’effort de penser la foi, l’effort d’intelligence de la foi, cette idée que croire c’est penser, chère aussi à Paul Ricœur.

Ses Pensées vont dans ce sens. La raison s’avançant dans la compréhension de la foi est aussi une manière de s’émanciper du dogme, un dialogue de la foi et de la raison tout à fait nécessaire aujourd’hui. Ce qui me touche aussi chez Pascal, c’est sa lisibilité, la clarté de la langue qu’il utilise et le fait qu’on puisse lire aujourd’hui quelque chose du XVIIe siècle sans truchement, sans traduction. Je me réjouis également que le pape ait pensé à un Français. Mais s’il avait pu penser à un protestant, à un juif ou à un musulman, cela aurait été bien aussi. Je dis cela dans un esprit cum grano salis, avec un grain de sel, sans plus !

Mais revenons sur l’acte même de béatification. Je connais l’argumentaire : le peuple de l’Église reconnaît des personnes exceptionnelles. Mais cette pratique me semble peu justifiable, aucune instance humaine ne pouvant s’arroger la prétention de délivrer des satisfecit spirituels. Une institution humaine peut-elle avoir la mainmise sur l’histoire des hommes ? C’est un acte autoréférentiel, en surplomb : l’instance distribue un prix, se place au-dessus. Cette manière de gérer les biens spirituels ne me semble pas fondée bibliquement. En effet, je ne lis pas dans l’Évangile que le Christ aurait demandé à ses amis de désigner qui est saint plus qu’un autre.

Cette relecture de l’histoire interroge énormément un non-catholique, qu’il soit chrétien ou non chrétien. Pour les protestants, tous les chrétiens sont des saints : tous ceux qui ont la foi en Christ sont mis à part pour témoigner de l’Évangile, à leur façon, avec leurs qualités, leurs défauts, leurs compétences, leurs failles, leurs doutes. La communion des saints est ce peuple visible et invisible, l’Église d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Cette conception se trouve dans les premiers textes, dans toutes les épîtres de Paul et dans les épîtres de Pierre. Chaque chrétien, chaque croyant est à équidistance du Christ. Il n’y a pas de première et de deuxième classe, comme à la SNCF ! Chaque croyant est honoré pour ce qu’il est, indépendamment de ses œuvres. L’ensemble des chrétiens, dans sa grandeur et sa pauvreté, est aimé gratuitement par Dieu. Il n’est pas besoin d’en rajouter.

Claire Lesegretain et Luc Perin